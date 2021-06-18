В поединке Кубка Америки сборные Колумбии и Венесуэлы сыграли вничью 0:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Колумбия — Венесуэла — 0:0
События матча
|90'
|Луис Диас (Колумбия) получает красную карточку.
|90'
|Луис Дель Пино (Венесуэла) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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