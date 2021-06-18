Кубок Америки – достаточно неудобный турнир для просмотра среднестатистического украинского любителя футбола, так как матчи на южноамериканском континенте, зачастую, начинаются тогда, когда в нашей стране царит глубокая ночь. Так будет и в день игр в рамках второго тура, но образовавшаяся благодаря жребию вывеска определенно точно привлекает внимание к происходящему на полях Бразилии. Аргентина в рамках группы A в Бразилиа будет встречаться с первыми чемпионами мира – Уругваем.

Аргентина

Коллектив Лионеля Скалони не сумел уже с первой попытки успешно стартовать в текущем розыгрыше, сыграв вничью против Чили (1:1), поэтому был вынужден пропустить на первую строчку более успешный Парагвай. Лионель Месси очень старался привести свою национальную команду к победе, но его фирменного удара со штрафного для этого, увы, не хватило.



Однако, скоротечный розыгрыш данного этапа из пяти команд фактически не оставляет шансов «альбиселесте» ослаблять хватку в преддверии крайне напряженных поединков, среди которых особняком будет стоять предстоящая встреча против так же двукратных чемпионов мира. При этом, Аргентине еще предстоит игра все с тем же Парагваем, да и соперничество с Боливией ей далеко не всегда дается так уж легко.

Уругвай

В свою очередь, «чарруа» уже давно, но не настолько давно как аргентинцы, не могут победить на Копа Америка, имея при этом всегда звездный состав в последнее десятилетие. Среди ведущих подготовку к предстоящей игре достаточно исполнителей из топ-чемпионатов Европы, поэтому можно смело говорить о том, что команда Оскара Табареса в своем классе точно не уступает коллективу Скалони.



Однако, в реалиях Кубка Америки Уругвай мы еще не имели возможности наблюдать, поэтому совершенно нет понимания о том, как именно импульсивная команда может себя повести на данном турнире. В истории этой страны были как серьезные успехи, так и крупные поражения, а в последнее время, по всей видимости, начался именно второй период, так как с прошлогоднего осеннего матча против Бразилии (0:2), «небесно-голубые» банально не могу забить в ворота соперников, хотя и сыграли всего два матча: против Венесуэлы и Парагвая (оба – 0:0).

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила осенью 2019 года, и завершилась ничьей со счетом 2:2.

Сборная Аргентины продолжает удерживать победную серию, доведя показатель до 14 матчей кряду, но вот незадача – коллектив Скалони не может победить в последних трех играх (дважды против Чили и Колумбии).

В то же самое время, Чили не забивает голов уже три игры кряду (две ничьих и одно поражение), хотя в осень прошлого года заходил с серией из семи матчей без поражений.

Ориентировочные составы

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Монтиель – де Пауль, Паредес, Ди Мария – Ло Чельсо, Л. Мартинес, Месси.

Уругвай: Муслера – Винья, Годин, Хименес, Касерес – Весино, Торрейра, Бентанкур – Горрьярран – Суарес, Кавани.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке Аргентина выглядит фаворитом на победу, однако результативной игры от обеих команд в последнее время наблюдать не приходится. В таких условиях, ставка «Аргентина не проиграет/ТМ 2.5: да» за 1,94 от Favbet выглядит достойным предложением.

19 июня, суббота