В матче второго тура группового раунда Кубка Америки в группе А сборная Аргентины минимально обыграла национальную команду Уругвая со счетом 1:0.
События матча
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Гвидо Родригес (Аргентина).
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Источник — MEGOGO
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