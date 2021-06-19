Ассист Месси. Аргентина минимально переиграла Уругвай на Кубке Америки

Сборная Аргентины минимально обыграла Уругвай (1:0) и вышла в лидеры группы Кубка Америки.
Единственный гол на 13-й минуте забил Гвидо Родригес с передачи Лионеля Месси.
Кубок Америки 2021
2-й тур, группа A
Аргентина – Уругвай – 1:0
Гол: Гвидо Родригес, 13.
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Источник — Sport.ua
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