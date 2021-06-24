Бразилия
2 : 1
Колумбия
24.06.2021, FT

Кубок Америки. Бразилия вырвала победу над Колумбией

Решающий гол забил Каземиро в концовке встречи

  • 24.06.2021 05:10
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Кубок Америки. Бразилия вырвала победу над Колумбией
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 июня, состоялся очередной поединок группового этапа Кубка Америки. В группе В Бразилия обыграла Колумбию со счетом 2:1.

Бразилия проигрывала 0:1 после гола Диаса на 10-й минуте, но сумела отыграться благодаря точному удару Фирмино на 78-й минуте встречи. Победу бразильской команде принес Каземиро на последних минутах матча.

Бразилия — Колумбия — 2:1
Голы: Фирмино, 78, Каземиро, 90 — Диас, 10

Бразилия: Уэвертон, Алекс Сандро (Лоди, 62), Тиаго Силва, Данило, Маркиньос, Эвертон Рибейро (Фирмино, 46), Каземиро, Фред (Лукас Пакета, 68), Габриэл Жезус (Эвертон, 77), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 77), Неймар.
Колумбия: Оспина, Мина, Тесильо, Муньос, Санчес, Барриос, Куадрадо, Урибе, Диас (Мурильо, 90), Борре (Куэльяр, 64), Сапата (Борха, 64).
Предупреждения: Алекс Сандро (14), Эвертон Рибейро (27), Куадрадо (70), Оспина (81), Неймар (87), Барриос (90), Куэльяр (90).

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Источник — Sport.ua

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