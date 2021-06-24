В матче группового раунда Кубка Америки сборная Бразилии обыграла национальную команду Колумбии со счетом 2:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бразилия.
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бразилия.
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
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Источник — Sport.ua
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