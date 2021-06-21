В четверг, 24 июня, в 03:00 по киевскому времени в бразильском городе Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян» прозвучит стартовый свисток матча Кубка Америки-2021 между национальными сборными Бразилии и Колумбии.

Сборная Бразилии

«Желто-зеленые» второй раз подряд принимают Кубок Америки. Произошло это из-за того, что Колумбия и Аргентина отказались от проведения. Розыгрыш могли и вовсе отменить, ведь в прошлом году он уже был перенесен из-за пандемии коронавируса, но, к счастью, континентальное первенство все же состоялось.

В матче-открытии Бразилия разгромила Венесуэлу со счетом 3:0, а во втором туре забила четыре безответных мяча в ворота Перу. Кроме вышеупомянутых и венесуэльцев и перуанцев в группе В вместе с бразильцами находятся Колумбия и Эквадор. Четыре из пяти команд выйдут в плей-офф, там-то и начнется самое интересное.

Сборная Колумбии

Для команды Рейнальдо Руэды это заключительный поединок в групповом раунде. Пока колумбийцы занимают второе место, но в случае поражения непременно опустятся немного ниже. Впрочем, удержаться в топ-4 они все равно должны. Соперник, очевидно, будет играть на победу, ведь она позволит бразильцам досрочно выйти в плей-офф с первого места и в последнем туре группового этапа сыграть в свое удовольствие.

В стартовом матче Колумбия минимально обыграла Эквадор (1:0), затем неожиданно потеряла очки с Венесуэлой (0:0), а в третьем туре потерпела поражение от вице-чемпиона предыдущего розыгрыша Кубка Америки – сборной Перу (1:2). Теперь колумбийцам предстоит сыграть с действующим чемпионом и главным претендентом на победу в нынешнем турнире.

Ориентировочные составы

Бразилия: Эдерсон – Данило, Милитао, Маркиньос, Алекс Сандро, Каземиро, Фред, Габриэл Жезус, Ришарлисон, Фирмино, Неймар.

Колумбия: Оспина – Муньос, Санчес, Мина, Тесильо, Барриос, Урибе, Куадрадо, Кардона, Диас, Сапата.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Бразилия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.52 по линии Parimatch.

24 июня, четверг