Аргентина
0 : 0
Бразилия
11.07.2021 03:00   ТВ-трансляция: 

Аргентина – Бразилия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала Кубка Америки

  • 10.07.2021 08:57
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Аргентина – Бразилия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 июля, состоится финал розыгрыша Кубка Америки, в котором встретятся сборные Аргентины и Бразилии. Матч пройдет на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, начало в 03:00 по киевскому времени.

Легендарное противостояние двух южноамериканских сборных очередной раз порадует нас в финале Кубка Америки. Сможет ли Бразилия сыграть в финале так уверенно, как играла весь турнир (в группе были пройдены Венесуэла, Перу, Колумбия, Эквадор, в четвертьфинале - Чили, в полуфинале - опять Перу)? Сможет ли Аргентина доказать, что неуверенные матче в группе и проход в финал только через серию пенальти - случайность? Лионель Месси выиграет наконец трофей с национальной сборной? Бразильцы защитят свой титул? Ответ на эти и другие вопросы получим уже в ночь с субботы на воскресенье.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина - Бразилия.

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Источник — Sport.ua

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