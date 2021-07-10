В воскресенье, 11 июля, состоится финал розыгрыша Кубка Америки, в котором встретятся сборные Аргентины и Бразилии. Матч пройдет на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, начало в 03:00 по киевскому времени.

Легендарное противостояние двух южноамериканских сборных очередной раз порадует нас в финале Кубка Америки. Сможет ли Бразилия сыграть в финале так уверенно, как играла весь турнир (в группе были пройдены Венесуэла, Перу, Колумбия, Эквадор, в четвертьфинале - Чили, в полуфинале - опять Перу)? Сможет ли Аргентина доказать, что неуверенные матче в группе и проход в финал только через серию пенальти - случайность? Лионель Месси выиграет наконец трофей с национальной сборной? Бразильцы защитят свой титул? Ответ на эти и другие вопросы получим уже в ночь с субботы на воскресенье.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина - Бразилия.