В воскресенье, 11-го июля, на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро в рамках финального матча Кубка Америки между собой сыграют сборные Аргентины и Бразилии. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

Подходит к концу 47-й розыгрыш главного футбольного турнира среди южноамериканских команд. Победителем турнира, который изначально должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но в итоге был перенесен в Бразилию, станут одна из двух самых популярных команд этого региона. Бразилия защищает свой титул, а Аргентина последний раз побеждала в Кубке Америки еще в 1993 году. Главный вопрос – сможет ли наконец-то Лионель Месси выиграть этот престижный трофей? По крайней мере, лучшим бомбардиром турнира он стать обязан.

Сборная Бразилии

«Селесао» являются девятикратными чемпионами Америки. Они могут выиграть десятый титул и приблизиться к лидирующим по этому показателю Уругваю и Аргентине. Они и являются фаворитами противостояния.

Бразильцы идут по турниру ровно и уверенно. Подопечные Тите на групповой стадии разгромили Венесуэлу и Перу, минимально переиграли Колумбию и сыграли вничью с Эквадором. В итоге «пентакампеоны» заняли первое место и уверенно шагнули в четвертьфинал, где с минимальным счетом справились с Чили. В полуфинале также было все не так просто, однако победа над Перу была добыта. К слову, и в четвертьфинале, и в полуфинале победные голы на счету Лукаса Пакеты.

В целом же Бразилия не проигрывает на протяжении 13 последних матчей. За это время «селесао» добыли 12 побед и один раз сыграли вничью. Последнее поражение датировано еще 15 ноября 2019 года. Тогда бразильцы в товарищеском матче уступили как раз аргентинцам.

Сборная Аргентины

У Лионеля Месси есть очередной шанс взять значимый трофей со сборной Аргентины. Осталось сделать последний шаг, который «альбиселесте» не удалось совершить в финалах Кубка Америки 2015 и 2016 годов, а также в финале чемпионата мира 2014 года. Хоть аргентинцы и считаются в этой паре андердогами, однако у 14-кратных победителей этого турнира есть все шансы на успех.

Аргентина вышла в финал не столь уверенно, как это сделала Бразилия. В группе команда Лионеля Скалони сыграла вничью с Чили, минимально одолела Уругвай и Парагвай, а также разгромила Боливию. После этого был разгром Эквадора в четвертьфинале и серия пенальти с Колумбией в полуфинале. Главное – результат, и он у аргентинцев есть.

Аргентина на данный момент не проигрывает уже 19 матчей. Последний раз «бело-голубые» уходили с поля побежденными 3 июля 2019 года по итогам матча прошлого розыгрыша Кубка Америки против той же Бразилии.

История встреч

Непримиримые соперники встречались между собой уже 108 раз. 43 победы на счету Бразилии, 40 викторий в активе Аргентины и 25 ничейных исходов. По забитым мячам также практически равенство – 167:163 в пользу бразильцев.

Ориентировочные составы:

Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Силва, Милитао, Каземиро, Фред, Пакета, Эвертон, Неймар, Ришарлисон.

Аргентина: Мартинес, Молина, Песселья, Отаменди, Тальяфико, Де Паул, Родригес, Паредес, Ди Мария, Месси, Мартинес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью в основное время. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.24 по линии Parimatch.

11 июля, воскресенье