Лионель МЕССИ: «Я должен был выиграть трофей со сборной Аргентины»

Форвард выполнил свою задачу

  • 11.07.2021 11:27
  • 1242 просмотра
  • 1 комментарий
Лионель МЕССИ: «Я должен был выиграть трофей со сборной Аргентины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентина в финале Копа Америка обыграла Бразилию, а лидер команды Лионель Месси выиграл первый трофей на уровне сборных.

«Я должен был выиграть трофей со сборной Аргентины. Несколько раз мы были близки, однако знал, что в итоге добьюсь своей цели».

«Приятно, что добыли трофей в Бразилии. Много раз в финалах мы покидали поле печальными, но теперь все иначе и я счастлив».

«Наша сборная реально заслужила это», - считает Месси.

Аргентина выиграла Копа Америка впервые с 1993 года.

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Источник — AS

(6 голосов)

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Комментарии
    udman1111
    online
      udman1111, 11.07.2021 12:05
    0
    Это трофей? Победить Бразилию у неё дома это да, но это один матч такого уровня. ЧМ только показатель для их сборных, как и Африка тоже.
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 11.07.2021 12:05
    0
    Это трофей? Победить Бразилию у неё дома это да, но это один матч такого уровня. ЧМ только показатель для их сборных, как и Африка тоже.
    Ссылка
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