Лионель МЕССИ: «Я должен был выиграть трофей со сборной Аргентины»

Аргентина в финале Копа Америка обыграла Бразилию, а лидер команды Лионель Месси выиграл первый трофей на уровне сборных.

«Я должен был выиграть трофей со сборной Аргентины. Несколько раз мы были близки, однако знал, что в итоге добьюсь своей цели».

«Приятно, что добыли трофей в Бразилии. Много раз в финалах мы покидали поле печальными, но теперь все иначе и я счастлив».

«Наша сборная реально заслужила это», - считает Месси.

Аргентина выиграла Копа Америка впервые с 1993 года.