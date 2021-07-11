Лионель МЕССИ: «Я должен был выиграть трофей со сборной Аргентины»

Аргентина в финале Копа Америка обыграла Бразилию, а лидер команды Лионель Месси выиграл первый трофей на уровне сборных.
«Я должен был выиграть трофей со сборной Аргентины. Несколько раз мы были близки, однако знал, что в итоге добьюсь своей цели».
«Приятно, что добыли трофей в Бразилии. Много раз в финалах мы покидали поле печальными, но теперь все иначе и я счастлив».
«Наша сборная реально заслужила это», - считает Месси.
Аргентина выиграла Копа Америка впервые с 1993 года.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.