Кубок Америки. Сборная Перу вырвала ничью у Эквадора

В поединке четвертого тура группового этапа Кубка Америки по футболу сборная Эквадора сыграла вничью с Перу (2:2). Эквадор вел 2:0 после первого тайма, но перуанцы сумели отыграться и вырвать ничью.
Кубок Америки
Эквадор — Перу — 2:2
Голы: Тапиа, 23, автогол, Пресиадо, 45 — Лападула, 49, Каррильо, 54
Эквадор: Галиндес, Инкапиэ, Эступиньян, Арболеда, Пресиадо, Франко (Кайседо, 82), Мендес (Нобоа, 81), Кайседо, Пресиадо (Мартинес, 90), Диас (Мена, 64), Кампана (Эстрада, 64).
Перу: Гальесе, Рамос, Трауко, Корсо, Кальенс, Тапия, Пенья (Картахена, 78), Каррильо, Куэва (Араухо, 86), Йотун (Иберико, 90), Лападула (Орменьо, 78).
Предупреждения: Инкапиэ (57), Рамос (88).
Источник — Sport.ua
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