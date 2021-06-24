В поединке четвертого тура группового этапа Кубка Америки по футболу сборная Эквадора сыграла вничью с национальной командой Перу со счетом 2:2.
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Каррильо (Перу).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Лападула (Перу).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Айртон Пресьядо (Эквадор).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эквадор.
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Источник — Sport.ua
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