Аргентина – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки

Смогут ли Месси и компания расколоть «ибираро»?

  • 21.06.2021 00:22
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Аргентина – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 июня, в Бразилиа на Национальном стадионе им. Манэ Гарринчи состоится матч третьего тура группового раунда Копа Америка по футболу, в котором сыграют национальные сборные Аргентины и Парагвая. Стартовый свисток венесуэльского рефери Хесуса Веленсуэлы прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

Сборная Аргентины

Подопечные Лионеля Скалони наконец-то вышли из серии ничейных результатов, сумев одержать свою первую победу на Копа Америка-2021, в прошлом туре обыграв Уругвай (1:0). Лионель Месси и в том поединке не ушел с поля без результативного действия, отдав голевую передачу под единственный забитый мяч, поэтому можно считать, что он продолжает тащить свою команду к долгожданному титулу на своих плечах.

«Альбиселесте» возглавляют свой квинтет с четырьмя набранными очками, но сборная Чили не намерена их отпускать до самого последнего тура, однако у Аргентины будет прекрасный шанс оторваться от конкурентов – за несколько часов до начала нашего поединка пройдет матч Уругвай – Чили, результат которого будет иметь достаточно важное значение для дальнейшего турнирного пути в группе коллектива Скалони.

Сборная Парагвая

Что же касается будущих соперников Аргентины, то стоит отметить тот факт, что Парагвай свою первую победу на Копа Америка-2021, в отличии от Месси и компании, сумел добыть с единственной на данный момент попытки. И нет в этом контексте особого значения, что подопечными Эдуардо Бериссо была обыграна откровенно слабая в нынешних реалиях Боливия (3:1). В конечном итоге, каждый набранный балл приближает любую из команд к выходу в плей-офф.

"Гуарани" очень давно не побеждали в каких-либо крупных соревнованиях. Их последний успех пришелся на сезон-1978/79, который завершился поднятием главного трофея Кубка Америки над головой. В современных реалиях сборной Парагвая представить себе подобное достижение будет очень сложно. Да, это очень неуступчивая команда, которая любит играть на изматывание соперников, благодаря чему достигает собственных целей. К слову, Аргентина это знает, как никто другой – в последний раз она обыгрывала будущего соперника почти шесть лет назад, а вот предыдущие четыре матча отметились сразу тремя ничейными исходами.

Ориентировочные составы

Аргентина: Э. Мартинес – Акунья, Отаменди, Ромеро, Молина – Ло Чельсо, де Пауль, Родригес – Гонсалес, Л. Мартинес, Месси.

Парагвай: Сильва – Арсамендия, Алонсо, Гомес, Эспинола – Вильясанти, Пирис – Ромеро, Алмирон, Гамарра – Авалос.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Аргентина должна продолжить победную поступь на турнире, но сделать это будет очень непросто. Нашей ставкой будет позиция – Аргентина не проиграет / ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00 по линии Parimatch.

22 июня, вторник

Аргентина – Парагвай
Бразилиа. Национальный стадион им. Манэ Гарринчи. 03:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Хесус Веленсуэла (Венесуэла)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Источник — Sport.ua

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