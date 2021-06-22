Тренер Аргентины: «Месси устал, но продолжает делать разницу»

Лионель Скалони – о победе над Парагваем

  • 22.06.2021 17:42
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Тренер Аргентины: «Месси устал, но продолжает делать разницу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня ночью сборная Аргентины в третьем туре Кубка Америка обыграла Парагвай 1:0. Наставник аргентинцев Лионель Скалони оценил выступление лидера команды Лионеля Месси в этом матче:

«Реальность такова, что Месси играет в каждом матче. На него очень сложно не рассчитывать. Пусть он и устал, но продолжает делать разницу.

В матче с Парагваем мы сделали несколько изменений в составе. Несмотря на это, мы смогли взять три очка».

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Источник — Goal.com

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