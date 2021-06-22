Аргентина
1 : 0
Парагвай
22.06.2021, FT

Аргентина минимально обыграла Парагвай на Кубке Америки

Лео Месси повторил рекорд Маскерано по матчам в статусе капитана

  • 22.06.2021 05:04
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Аргентина минимально обыграла Парагвай на Кубке Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Бразилии продолжается групповой этап Кубка Америки. Сборная Аргентины одержала минимальную победу над Парагваем в матче третьего тура.

Единственный мяч забил хавбек аргентинской команды Алехандро Гомес.

Лионель Месси провел 147-й матч в качестве капитана своей национальной команды. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Хавьером Маскерано.

Кубок Америки. Группа А. 3-й тур

Аргентина — Парагвай — 1:0 (1:0)
Голы: Гомес, 10. 

Сборная Аргентины с семью очками в активе возглавляет группу А. Парагвай набрал три очка и находится на третьей строчке. 

Ранее в другом матче группы Уругвай и Чили сыграли вничью.

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Источник — Sport.ua

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