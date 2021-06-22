Аргентина минимально обыграла Парагвай на Кубке Америки

В Бразилии продолжается групповой этап Кубка Америки. Сборная Аргентины одержала минимальную победу над Парагваем в матче третьего тура.

Единственный мяч забил хавбек аргентинской команды Алехандро Гомес.

Лионель Месси провел 147-й матч в качестве капитана своей национальной команды. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Хавьером Маскерано.

Кубок Америки. Группа А. 3-й тур

Аргентина — Парагвай — 1:0 (1:0)

Голы: Гомес, 10.

Сборная Аргентины с семью очками в активе возглавляет группу А. Парагвай набрал три очка и находится на третьей строчке.

Ранее в другом матче группы Уругвай и Чили сыграли вничью.