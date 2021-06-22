Аргентина минимально обыграла Парагвай на Кубке Америки

В Бразилии продолжается групповой этап Кубка Америки. Сборная Аргентины одержала минимальную победу над Парагваем в матче третьего тура.
Единственный мяч забил хавбек аргентинской команды Алехандро Гомес.
Лионель Месси провел 147-й матч в качестве капитана своей национальной команды. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Хавьером Маскерано.
Кубок Америки. Группа А. 3-й тур
Аргентина — Парагвай — 1:0 (1:0)
Голы: Гомес, 10.
Сборная Аргентины с семью очками в активе возглавляет группу А. Парагвай набрал три очка и находится на третьей строчке.
Ранее в другом матче группы Уругвай и Чили сыграли вничью.
Источник — Sport.ua
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