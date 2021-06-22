Аргентина – Парагвай – 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче группового раунда Кубка Америки-2021 сборная Аргентины минимально обыграла национальную команду Парагвая со счетом 1:0.
События матча
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Аргентина).
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Источник — Sport.ua
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