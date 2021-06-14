Бразилия
3 : 0
Венесуэла
14.06.2021, FT

Бразилия разгромила Венесуэлу на старте Кубка Америки

Удачное начало домашнего турнира

  • 14.06.2021 02:17
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Бразилия разгромила Венесуэлу на старте Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Бразилии стартовал Кубок Америки 2021. В матче-открытии Кубка Америки сборная Бразилии разгромила Венесуэлу со счетом 3:0.

Голами отметились Маркиньос, Неймар и Габриэл Барбоза.

Бразилия – Венесуэла – 3:0 
Голы: Маркиньос, 23, Неймар, 64 (пен.), Барбоза, 89.

Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Данило, Лоди (Алекс Сандро, 46), Милитао, Каземиро, Фред (Фабиньо, 85), Лукас Пакета (Эвертон Рибейро, 46), Габриэл Жезус (Винисиус Жуниор, 85), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 65), Неймар.
Венесуэла: Гратероль, Мартинес, дель Пино Маго, Гонсалес (Эрнандес, 90), Кумана, Ла Мантия, Мансано (Селис, 77), Мартинес, Кассерес (Кастильо, 84), Морено, Аристегьета (Кордова, 77).

Предупреждения: Лоди, 38, Барбоза, 66, Мансано , 69, Дель Пино Маго, 80.

В следующем матче Бразилия 18 июня встретится с Перу, Венесуэла в этот же день сыграет с Колумбией.

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Источник — Sport.ua

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