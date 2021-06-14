Бразилия разгромила Венесуэлу на старте Кубка Америки

В Бразилии стартовал Кубок Америки 2021. В матче-открытии Кубка Америки сборная Бразилии разгромила Венесуэлу со счетом 3:0.
Голами отметились Маркиньос, Неймар и Габриэл Барбоза.
Бразилия – Венесуэла – 3:0
Голы: Маркиньос, 23, Неймар, 64 (пен.), Барбоза, 89.
Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Данило, Лоди (Алекс Сандро, 46), Милитао, Каземиро, Фред (Фабиньо, 85), Лукас Пакета (Эвертон Рибейро, 46), Габриэл Жезус (Винисиус Жуниор, 85), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 65), Неймар.
Венесуэла: Гратероль, Мартинес, дель Пино Маго, Гонсалес (Эрнандес, 90), Кумана, Ла Мантия, Мансано (Селис, 77), Мартинес, Кассерес (Кастильо, 84), Морено, Аристегьета (Кордова, 77).
Предупреждения: Лоди, 38, Барбоза, 66, Мансано , 69, Дель Пино Маго, 80.
В следующем матче Бразилия 18 июня встретится с Перу, Венесуэла в этот же день сыграет с Колумбией.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.