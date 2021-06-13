Бразилия - Венесуэла. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки

Ровно в полночь на понедельник, 14 июня, по киевскому времени в Бразилии на поле Национального стадиона имени Манэ Гарринчи состоится поединок Кубка Америки в предварительной группе В, в котором сборная Бразилии померится силами с командой Венесуэлы.

Сборная Бразилии

Подопечные Тите непосредственную подготовку к розыгрышу Кубка Америки провели, можно сказать, в двух официальных матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 5 июня они дома обыграли команду Эквадора (2:0), после чего через три дня с аналогичным результатом расправились в гостях с Парагваем (2:0).

В целом же, бразильцы в отборе на ЧМ-2022 провели шесть встреч. Все они получились для них победными. Таким образом, с 18-ю набранными очками из 18-ти возможных пентакампеоны являются единоличными лидерами турнира среди сборных команд Южной Америки. Своего ближайшего преследователя – сборную Аргентины – бразильцы опережают на шесть очков.

Сборная Венесуэлы

Команда португальца Жозе Пезейру, как и все остальные участники континентального чемпионата, исключительно подготовкой к нему не озадачивалась. Ей было некогда, так как сейчас у южноамериканских сборных в разгаре отборочный турнир чемпионата мира 2022 года. Венесуэльцы 3 июня в матче 5-го тура квалификации нанесли визит боливийцам, и потерпели поражение со счетом 1:3. 9 июня сборная Венесуэлы на своем поле приняла команду Уругвая, и довольствовалась ничьей – 0:0.

В турнирной таблице отбора на ЧМ-2022 подопечные Пезейру занимают предпоследнее – девятое – место. В шести сыгранных встречах они одержали одну победу (обыграли дома Чили – 2:1), один раз сыграли вничью (уже упомянутая встреча с Уругваем) и потерпели четыре поражения. Аналогичный турнирный багаж имеется и у команды Перу. Однако у нее худшие дополнительные показали, поэтому она замыкает турнирный пелотон.

История встреч

Начиная с 1969 года, когда сборная Бразилии и сборная Венесуэлы впервые сошлись тет-а-тет, они провели друг с другом 26 матчей на различных уровнях. На счету у бразильской дружины 22 победы, у венесуэльцев один выигрыш, три матча завершились вничью.

До 2008 года пентакампеоны имели серию из 17 победных встреч с Венесуэлой. Проиграли же они тогда в товарищеском спарринге – 0:2. С той поры команды провели между собой 8 матчей в рамках отборочных турниров чемпионатов мира и розыгрышах Кубка Америки. Бразильцы добились в них 5 побед при трех ничейных исходах.

В последний раз соперники встречались в ноябре 2020-го в квалификации к ЧМ-2022. В Сан-Паулу бразильцы отпраздновали минимальную победу – 1:0.

Ориентировочные составы:

Бразилия: Эдерсон, Данило, Милитао, Маркиньос, Алекс Сандро, Каземиро, Фред, Габриэл Жезус, Ришарлисон, Фирмино, Неймар.

Венесуэла: Гратероль, Гонсалес, Феррарези, Чансельор, Виллануэва, Росалес, Саварино, Морено, Ринкон, Отеро, Мартинес.

14 июня, понедельник