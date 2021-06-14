Бразилия
3 : 0
Венесуэла
14.06.2021, FT

Бразилия – Венесуэла – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча Кубка Америки

  • 14.06.2021 04:14
  • 101 просмотр
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Бразилия – Венесуэла – 3:0. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Бразилии стартовал Кубок Америки 2021. В матче-открытии Кубка Америки сборная Бразилии разгромила Венесуэлу со счетом 3:0.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Барбоза (Бразилия).
64' ГОЛ ! С пенальти забил Неймар (Бразилия).
23' ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (Бразилия).
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Источник — Sport.ua

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