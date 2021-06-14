В Бразилии стартовал Кубок Америки 2021. В матче-открытии Кубка Америки сборная Бразилии разгромила Венесуэлу со счетом 3:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Барбоза (Бразилия).
|64'
|ГОЛ ! С пенальти забил Неймар (Бразилия).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (Бразилия).
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Источник — Sport.ua
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