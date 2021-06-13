Парагвай
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Боливия
15.06.2021 03:00

Парагвай – Боливия. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки

Вероятно, проигравший в итоге окажется «пятым лишним»

  • 13.06.2021 19:05
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Парагвай – Боливия. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 15 июня, в 03:00 по киевскому времени в бразильском городе Гояния на стадионе «Педру Людовику» прозвучит стартовый свисток матча Кубка Америки-2021 между национальными сборными Парагвая и Боливии.

Сборная Парагвая

Команда аргентинского специалиста Эдуардо Бериссо редко показывает яркий футбол с высокими показателями результативности. Парагвайцы традиционно делают упор на прагматичную игру с жесткой обороной и качественным прессингом в центре поля. Главный тренер надеется со своими подопечными выйти в плей-офф Кубка Америки, а после потрепать нервы основным фаворитам розыгрыша.

В команде достаточно опытных футболистов, которые четко выполняют тренерские требования. Все игроки Парагвая знают свои функции на поле и выполняют тактические требования своего наставника. К главным талантам этой национальной сборной относятся Санчес, Бальбуэна, Альмирон и Ромеро.

Сборная Боливии

Венесуэльский тренер Сезар Фариас едет со своими подопечными на континентальное первенство с надеждой выйти в плей-оф. Сделать это боливийцам будет сложно, так как уровень оппонентов выглядит серьезным. 

Кроме Парагвая, в квинтете А вместе с Боливией будут сражаться за четыре путевки в 1/8 финала сильные сборные Уругвая, Аргентины и Чили. Выйти из такой группы на бумаге почти невозможно, несмотря на то, что лишний всего один.

Ориентировочные составы

Парагвай: А. Силва – Рохас, Гомес, Бальбуэна, Арцамендиа, Г. Хименес, Вилласанти, Р. Санчес, А. Ромеро, О. Ромеро, Альмирон.

Боливия: Лампе – Бейрано, Жусино, Кинтейраш, Флорес, Жустиньяно, Вача, Арсе, Сааведра, Рамальо, Морено.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Парагвай в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

15 июня, вторник

Парагвай – Боливия
Гояния. Стадион «Педру Людовику». 03:00
ТВ-трансляции в Украине не будет
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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