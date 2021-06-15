В матче первого тура группового этапа Кубка Америки сборная Парагвая обыграла национальную команду Боливии со счетом 3:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|45'
|Jaume Cuellar Mendoza (Боливия) получает красную карточку.
|10'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марио Сааведра (Боливия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.