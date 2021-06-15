Парагвай
0 : 1
Боливия
перерыв

Парагвай в большинстве обыграл Боливию на Кубке Америки

Парагвайцы возглавили турнирную таблицу группы А

  • 15.06.2021 05:00
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Парагвай в большинстве обыграл Боливию на Кубке Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки сборная Парагвая обыграла национальную команду Боливии со счетом 3:1.

Боливийцы в первом тайме открыли счет в матче усилиями Эрвина Сааведры, однако перед уходом на перерыв остались вдесятером. Во втором тайме Парагвай забил 3 мяча: дубль оформил Анхель Ромеро, еще один гол на счету Каку. 

Отметим, что благодаря этой победе сборная Парагвая, набрав 3 очка, возглавила турнирную таблицу группы А. По одному очку имеют Аргентина и Чили, которые ранее сегодня сыграли вничью.

Кубок Америки. Группа А. 1-й тур

Парагвай – Боливия 3:1

Голы: 0:1 – 10, пенальти Сааведра, 1:1 – 62 Каку, 2:1 – 65 Ромеро, 3:1 – 80 Ромеро.

Удаление: Куэльяр (45).

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Источник — Sport.ua

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