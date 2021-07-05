Во вторник, 6 июля, в 02:00 по киевскому времени в бразильском городе Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян» прозвучит стартовый свисток матча 1/2 финала Кубка Америки-2021 между национальными сборными Бразилии и Перу.
Сборная Бразилии
«Желто-зеленые» второй раз подряд принимают Кубок Америки. Произошло это из-за того, что Колумбия и Аргентина отказались от проведения. Розыгрыш могли и вовсе отменить, ведь в прошлом году он уже был перенесен из-за пандемии коронавируса, но, к счастью, континентальное первенство все же состоялось.
Бразилия за всю историю выигрывала Кубок Америки девять раз, последний как раз в 2019 году. Теперь бразильцы намерены защитить титул и оформить юбилейное чемпионство.
Свою группу Бразилия уверенно выиграла, взяв 10 очков из 12 в четырех турах, да и единственная ничья была в матче с Эквадором (1:1), который ничего не решал. В четвертьфинале сборной Бразилии противостояла команда Чили, которую удалось обыграть с минимальным счетом 1:0.
Сборная Перу
Для команды аргентинского специалиста Рикардо Гареки это будет попытка выйти во второй подряд финал Кубка Америки. В 2019 году перуанцы заняли высокое второе место в Кубке Америки, проиграв в финале как раз Бразилии (1:3).
Кроме того, Перу и Бразилия играли в нынешнем розыгрыше в одной группе, там бразильцы унизительно разгромили соперника со счетом 4:0. Так что в предстоящем матче они попытаются взять реванш сразу за два поражения. И если им удастся это сделать, то как минимум поражение на групповом этапе точно будет нивелировано.
В четвертьфинале сборная Перу лишь в серии пенальти обыграла Парагвай (3:3, пен. − 4:3). Тем не менее, шансов на успех у «Инков», по мнению экспертов и букмекеров, почти нет. Однако вряд ли стоит ждать второго подряд разгрома.
Ориентировочные составы
Бразилия: Эдерсон – Данило, Маркиньос, Милитао, Лоди, Каземиро, Луис, Фред, Неймар, Винисиус, Фирмино.
Перу: Галласе – Корзо, Араужо, Абрам, Траучо, Тапия, Йотун, Паредес, Пенья, Куэва, Лападула.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Бразилия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.
6 июля, вторник
|Бразилия – Перу
|Рио-де-Жанейро. Стадион «Энженьян». 02:00
|ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Денис Шаховец, Sport.ua
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