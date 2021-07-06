НЕЙМАР: «Болею за Аргентину. В финале хочу играть с ними»

Сборная Бразилии обыграла команду Перу (1:0) в полуфинальном матче Кубка Америки. Единственный гол забил Лукас Пакета, которому ассистировал Неймар.
После игры Неймар рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале Кубка Америки.
«В финале я хочу увидеть Аргентину. Я болею за Аргентину, потому что у меня там есть друзья, но в финале победит Бразилия», — сказал Неймар.
Напомним, что вторую путевку в финал разыграют Аргентина и Колумбия. Матч состоится в ночь на 7 июля.
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Источник — UOL Esporte
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