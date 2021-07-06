Бразилия
1 : 0
Перу
06.07.2021, FT

НЕЙМАР: «Болею за Аргентину. В финале хочу играть с ними»

Звезда сборной Бразилии назвал желаемого соперника по финалу Кубка Америки

  • 06.07.2021 10:54
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НЕЙМАР: «Болею за Аргентину. В финале хочу играть с ними»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бразилии обыграла команду Перу (1:0) в полуфинальном матче Кубка Америки. Единственный гол забил Лукас Пакета, которому ассистировал Неймар.

После игры Неймар рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале Кубка Америки.

«В финале я хочу увидеть Аргентину. Я болею за Аргентину, потому что у меня там есть друзья, но в финале победит Бразилия», — сказал Неймар.

Напомним, что вторую путевку в финал разыграют Аргентина и Колумбия. Матч состоится в ночь на 7 июля.

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Источник — UOL Esporte

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