Хватило одного гола. Бразилия обыграла Перу и вышла в финал Кубка Америки

В Рио-де-Жанейро состоялся первый полуфинальный матч Кубка Америки. Сборная Бразилии на своем поле одержала победу над командой Перу.

Победный гол забил Лукас Пакета, который удачно пробил после передачи Неймара.

Кубок Америки. 1/2 финала

Бразилия – Перу – 1:0

Гол: Пакета, 35.

Бразилия вышла в финал, где сыграет с победителем матча Аргентины и Колумбии, который состоится в ночь на 7 июля.

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