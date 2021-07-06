Хватило одного гола. Бразилия обыграла Перу и вышла в финал Кубка Америки

В Рио-де-Жанейро состоялся первый полуфинальный матч Кубка Америки. Сборная Бразилии на своем поле одержала победу над командой Перу.
Победный гол забил Лукас Пакета, который удачно пробил после передачи Неймара.
Кубок Америки. 1/2 финала
Бразилия – Перу – 1:0
Гол: Пакета, 35.
Бразилия вышла в финал, где сыграет с победителем матча Аргентины и Колумбии, который состоится в ночь на 7 июля.
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Источник — Sport.ua
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