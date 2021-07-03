3 июля в 03:00 в матче 1/4 финала Евро-2020 играют сборные Бразилии и Чили.
В прямом эфире поединок показывает видеосервис MEGOGO.
Бразилия – Чили. 1/4 финала Кубка Америки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|49'
|Габриэль Жезус (Бразилия) получает красную карточку.
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Бразилия).
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Источник — Sport.ua
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