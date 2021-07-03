Сборная Бразилии выиграла у Чили (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Америки. Единственный гол забил Лукас Пакета.
События матча
|49'
|Габриэль Жезус (Бразилия) получает красную карточку.
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Бразилия).
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Источник — MEGOGO
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