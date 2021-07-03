Бразилия
1 : 0
Чили
03.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бразилия в меньшинстве удержала победу над Чили и вышла в полуфинал

В полуфинале Кубка Америки команда Бразилии сыграет против сборной Перу

  • 03.07.2021 05:10
  • 204 просмотра
  • 0 комментариев
Бразилия в меньшинстве удержала победу над Чили и вышла в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бразилии выиграла у Чили (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Америки.

Единственный гол на 46-й минуте забил хавбек «Лиона» Лукас Пакета. Затем бразильцы остались в меньшинстве из-за удаления форварда Габриэла Жезуса, однако его партнеры удержали победный счет.

В полуфинале Бразилия сыграет против сборной Перу, которая тремя часами ранее по пенальти переиграла Парагвай.

Кубок Америки 2021

1/4 финала, 2 июля

Бразилия – Чили – 1:0

Гол: Пакета, 46.

Сетка турнира

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности