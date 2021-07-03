Бразилия в меньшинстве удержала победу над Чили и вышла в полуфинал

Сборная Бразилии выиграла у Чили (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Америки.
Единственный гол на 46-й минуте забил хавбек «Лиона» Лукас Пакета. Затем бразильцы остались в меньшинстве из-за удаления форварда Габриэла Жезуса, однако его партнеры удержали победный счет.
В полуфинале Бразилия сыграет против сборной Перу, которая тремя часами ранее по пенальти переиграла Парагвай.
Кубок Америки 2021
1/4 финала, 2 июля
Бразилия – Чили – 1:0
Гол: Пакета, 46.
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#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) July 3, 2021
FINAL! O @cbf_futebol venceu por 1-0 o @LaRoja com gol de Lucas Paquetá pelas Quartas de Final da CONMEBOL #CopaAmérica
¡FINAL! Brasil venció 1-0 a Chile con gol de Lucas Paquetá en los Cuartos de Final
🇧🇷 Brasil 🆚 Chile 🇨🇱#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/PkBgcMuEDs
Источник — Sport.ua
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