Месси: гол и два ассиста. Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки

В поединке 1/4 финала Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Эквадор со счетом 3:0.

В конце первого тайма счет открыл Родриго де Паул, а на 84-й минуте встречи Лаутаро Мартинес удвоил преимущество своей команды. В обоих голевых эпизодах своим партнерам ассистировал Лионель Месси. Затем еще эквадорцы остались в меньшинстве после удаления Пьеро Инкалиэ. А точку в матче поставил сам Месси. Капитан сборной Аргентины со штрафного поразил «девятку» ворот.

Кубок Америки. 1/4 финала.

Аргентина – Эквадор – 3:0

Голы: де Пауль (40), Л.Мартинес (84), Месси (90+3).

Удаление: Инкапиэ (90+2).

Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Пеццелья, Молина, Акунья, де Пауль, Паредес (Родригес, 71), Ло Чельсо (Ди Мария, 71), Гонсалес (Тальяфико, 83), Месси, Л.Мартинес (Агуэро, 90).

Эквадор: Галиндес, Инкапиэ, Пресиадо (Кампана, 83), Арболеда, Паласиос (Плата, 46), Франко (Кайседо, 70), Мендес, Мена, Груэсо (Эстрада, 46), Эступиньян, Валенсия.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина встретится с Колумбией, которая в 1/4 финала одолела Уругвай.