Аргентина
3 : 0
Эквадор
04.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Месси: гол и два ассиста. Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины уверенно обыграла Эквадор

  • 04.07.2021 06:11
  • 866 просмотров
  • 0 комментариев
Месси: гол и два ассиста. Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В поединке 1/4 финала Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Эквадор со счетом 3:0.

В конце первого тайма счет открыл Родриго де Паул, а на 84-й минуте встречи Лаутаро Мартинес удвоил преимущество своей команды. В обоих голевых эпизодах своим партнерам ассистировал Лионель Месси. Затем еще эквадорцы остались в меньшинстве после удаления Пьеро Инкалиэ. А точку в матче поставил сам Месси. Капитан сборной Аргентины со штрафного поразил «девятку» ворот.

Кубок Америки. 1/4 финала.

Аргентина – Эквадор – 3:0

Голы: де Пауль (40), Л.Мартинес (84), Месси (90+3).

Удаление: Инкапиэ (90+2).

Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Пеццелья, Молина, Акунья, де Пауль, Паредес (Родригес, 71), Ло Чельсо (Ди Мария, 71), Гонсалес (Тальяфико, 83), Месси, Л.Мартинес (Агуэро, 90).

Эквадор: Галиндес, Инкапиэ, Пресиадо (Кампана, 83), Арболеда, Паласиос (Плата, 46), Франко (Кайседо, 70), Мендес, Мена, Груэсо (Эстрада, 46), Эступиньян, Валенсия.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина встретится с Колумбией, которая в 1/4 финала одолела Уругвай.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности