Аргентина – Эквадор. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Америки

Лионель Месси и компания должны без особых проблем выходить в полуфинал

  • 30.06.2021 12:00
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Аргентина – Эквадор. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 июля, в 04:00 по киевскому времени в бразильском городе Гояния на стадионе «Педру Людовику» прозвучит стартовый свисток матча 1/4 финала Кубка Америки-2021 между национальными сборными Аргентины и Эквадора.

Сборная Аргентины

Команда Лионеля Скалони начала выступление на турнире с ничьей в поединке против Чили (1:1), а затем одержала победы над Уругваем (1:0), Парагваем (1:0) и Боливией (4:1), благодаря чему вышла в плей-офф с первого места группы А. Впрочем, в этом году из двух квинтетов пробились в 1/4 финала сразу по четыре команды, поэтому задача, можно сказать, перевыполнена.

С другой стороны, Лионель Месси и компания получили хорошего соперника и удачную турнирную сетку. Если аргентинцам удастся оставить за бортом турнира Эквадор, то в полуфинале они сыграют против победителя противостояния между сборными Колумбии и Уругвая. В первую очередь, хорошо, что встретиться с Бразилией до финального матча не придется.

Аргентина в своей истории 14 раз выигрывала Кубок Америки, но последний триумф датирован 1993 годом. Лионель Месси с национальной командой несколько раз проиграл в финале, и теперь на закате своей карьеры постарается подняться на вершину в бело-голубой футболке.

Сборная Эквадора

Интересно, что «Триколор» тренирует аргентинский специалист Густаво Альфаро. Эквадорцы в своей истории ни разу не попадали даже в тройку призеров Копа Америка, однако дважды (1959 и 1993 годы) занимали четвертое место. В нынешнем розыгрыше этой сборной с большим трудом удалось выйти в плей-офф.

На групповом раунде турнира подопечные Густаво Альфаро не одержали ни одной победы. Сначала Эквадор проиграл Колумбии (0:1), а затем поделил очки с Венесуэлой (2:2), Перу (2:2) и Бразилией (1:1).

Причем ничья с бразильцами была на вес золота, ведь крупное поражение позволило бы Венесуэле оказаться выше в турнирной таблице, что привело бы к вылету эквадорцев. Но четвертая строчка осталась за ними, и теперь они попробуют совершить сенсацию в стадии поединков на выбывание.

Ориентировочные составы

Аргентина: Э. Мартинес – Акунья, Отаменди, Ромеро, Молина, Ло Чельсо, де Пауль, Родригес, Гонсалес, Л. Мартинес, Месси.

Эквадор: Галиндес – Эступиньян, Инкапе, Арболеда, Ан. Пресьядо, Палма, Мендес, Кайседо, Ай. Пресьядо, Диас, Кампанья.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Аргентина в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.53 по линии Parimatch.

4 июля, четверг

Аргентина – Эквадор
Гояния. Стадион «Педру Людовику». 04:00
ТВ-трансляции в Украине не будет
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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