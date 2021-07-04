Аргентина
3 : 0
Эквадор
04.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аргентина — Эквадор — 3:0. Видео голов и обзор матча

Гол Лионеля Месси помог аргентинцам выйти в полуфинал Кубка Америки

  • 04.07.2021 09:58
  • 613 просмотров
  • 1 комментарий
Аргентина — Эквадор — 3:0. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 1/4 финала Кубка Америки сборная Аргентины разгромила Эквадор со счетом 3:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Аргентина — Эквадор — 3:0
Голы: де Пауль, 40, Мартинес, 84, Месси, 90

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
90' Piero Hincapie (Эквадор) получает красную карточку.
84' ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
40' ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Аргентина).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.07.2021 10:43
    0
    Месси! Гений футбола!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.07.2021 10:43
    0
    Месси! Гений футбола!
    Ссылка
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