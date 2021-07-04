В поединке 1/4 финала Кубка Америки сборная Аргентины разгромила Эквадор со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Аргентина — Эквадор — 3:0
Голы: де Пауль, 40, Мартинес, 84, Месси, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
|90'
|Piero Hincapie (Эквадор) получает красную карточку.
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Аргентина).
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Источник — Sport.ua
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