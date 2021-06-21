Эквадор сыграл вничью с Венесуэлой на Кубке Америки

В матче третьего тура группового этапа Кубка Америки сборные Эквадора и Венесуэлы сыграли вничью со счетом 2:2.

В составе эквадорцев отличились Айртон Пресиадо и Гонсало Плата. У Венесуэлы забили Эдсон Кастильо и Рональд Эрнандес.

Кубок Америки. Группа B. 3-й тур

Венесуэла – Эквадор – 2:2

Голы: Кастильо, 51. Эрнандес, 90. – Пресиадо Айртон, 40. Плата, 71.

Венесуэла с двумя очками в активе занимает третье место в группе B, Эквадор расположился строчкой ниже.

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