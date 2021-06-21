В матче третьего тура группового этапа Кубка Америки сборные Эквадора и Венесуэлы сыграли вничью со счетом 2:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Рональд Эрнандес (Венесуэла).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Плата (Эквадор).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдсон Кастильо (Венесуэла).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Айртон Пресьядо (Эквадор).
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Источник — Sport.ua
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