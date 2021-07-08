Колумбия
0 : 0
Перу
10.07.2021 03:00

Колумбия – Перу. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки

Неудачники полуфиналов разыграют бронзовые медали

  • 08.07.2021 11:27
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Колумбия – Перу. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 июля, в 03:00 по киевскому времени на «Национальном стадионе Бразилии» прозвучит стартовый свисток матча за третье место Кубка Америки-2021 между национальными сборными Колумбии и Перу.

Сборная Колумбии

Команда Рейнальдо Руэды начала выступление на турнире очень неудачно, но затем взялась за голову. За четыре поединка группового раунда колумбийцы набрали скромные четыре очка и по всем законам логики должны были вылететь, однако регламент нынешнего розыгрыша позволил им даже с таким неутешительным показателем оформить выход в четвертьфинал.

В 1/4 финала Колумбии удалось оставить за бортом турнира Уругвай (0:0, пен. - 4:2). Дошло дело до лотереи и в полуфинальном поединке с Аргентиной (1:1, пен. - 2:3), вот только там точнее с 11-метровой точки пробили Лионель Месси и компания. Таким образом, единственную победу в игровое время Колумбия одержала над Эквадором (1:0) на старте группового раунда.

Сборная Перу

Для команды аргентинского специалиста Рикардо Гареки этот розыгрыш Кубка Америки складывался весьма неплохо, но пройти в полуфинале Бразилию (0:1), которая является действующим чемпионом и хозяйкой соревнований, не удалось.

Защитить вице-чемпионство Перу уже не сможет, однако шансы завоевать бронзовые медали остаются. Вот только букмекеры оценивают эти шансы довольно низко, видимо аргументируя это тем, что Колумбия под конец турнира набрала весьма мощную форму.

Интересно, что Перу и Колумбия играли в нынешнем розыгрыше в одной группе, там перуанцы обыграли соперника со счетом 2:1. Так что в предстоящем матче Колумбия попытается взять реванш.

Ориентировочные составы

Колумбия: Оспина – Муньос, Санчес, Мина, Тесильо, Барриос, Урибе, Куадрадо, Кардона, Диас, Сапата.

Перу: Галлесе – Адвинкула, Абрам, Сантамария, Траучо, Тапия, Йотун, Каррильо, Пенья, Куэва, Лападула.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Колумбия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.95 по линии Parimatch.

10 июля, суббота

Колумбия – Перу
Бразилиа. «Национальный стадион Бразилии». 03:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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