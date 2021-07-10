Сборная Колумбии обыграла команду Перу в матче за третье место Кубка Америки. Колумбийцы вырвали победу в концовке матча.
Колумбия – Перу – 3:2
Голы: Куадрадо, 49, Луис Диас, 66, 90+4 – Йотун, 45, Лападула, 82.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Перу.
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Колумбия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосимар Йотун (Перу).
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Источник — Sport.ua
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