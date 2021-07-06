Аргентина – Колумбия. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки

Последний рывок перед Бразилией

  • 06.07.2021 14:09
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Аргентина – Колумбия. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 июля, в Бразилиа на Национальном стадионе им. Манэ Гарринчи состоится полуфинальный матч Копа Америка по футболу, в котором сыграют национальные сборные Аргентины и Колумбии. Стартовый свисток венесуэльского рефери Хесуса Веленсуэлы прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

Сборная Аргентины

Подопечные Лионеля Скалони в текущем розыгрыше Кубка Америки забуксовали лишь непосредственно на старте турнира, когда сыграли вничью против Чили (1:1). С тех пор, «альбиселесте» на крейсерской скорости несутся к первому титулу в эпоху Лионеля Месси, вот уже четыре поединка кряду не зная горечи поражений. При этом, Аргентина сумела выйти из серии минимальных побед, в последних двух матчах отправив в ворота соперников сразу семь мячей.

Но и тут стоит оговориться – заключительный матч группового раунда для «бело-голубых» проходил против откровенно слабой на данный момент Боливии (4:1), а в четвертьфинальном раунде соперником была четвертая команда из параллельной группы – Эквадор (3:0). У Скалони собрался прекрасный кадровый костяк футболистов из европейских топ-чемпионатов, но ведь так было и ранее несколько сезонов кряду. Вот только желанного титула это не приносило.

Сборная Колумбии

Что касается соперников аргентинской сборной, то и тут возможностям выбора Рейнальдо Руэда может позавидовать большая часть стран южноамериканского континента. Колумбия на групповом этапе пропустила вперед себя Перу и Бразилию, поэтому в четвертьфинале встречалась с Уругваем, и многие аналитики предсказывали ей вылет с турнира. Однако, «кофейщики» сумели увести игру в дополнительное время, а там и до серии пенальти было рукой подать (0:0, 4:2 – по пен.).

Не стоит лишний раз говорить, что выход колумбийской сборной в следующий раунд был своеобразным подарком для их будущего соперника, так как команда Руэды не может похвастаться стабильностью результатов в своих нынешних кондициях. К тому же, нельзя обойти стороной тот факт, что Колумбия попросту не может победить уже в четырех матчах кряду, если брать в учет исключительно основное время.

Ориентировочные составы

Аргентина: Э. Мартинес – Акунья, Отаменди, Песселья, Молина – Ло Чельсо, де Пауль, Паредес – Гонсалес, Л. Мартинес, Месси.

Колумбия: Оспина – Тесильо, Санчес, Мина, Муньос – Луис Диас, Куэльяр, Барриос, Куадрадо – Сапата, Муриэль.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, Колумбия проведет от обороны очередной матч против сильного соперника, однако Аргентина справится со своей задачей, пусть и с трудностями, но в основное время. Нашей ставкой будет позиция – Аргентина победит / ТМ 2.5 с коэффициентом 3.35 по линии Parimatch.

7 июля, среда

Аргентина – Колумбия
Бразилиа. Национальный стадион им. Манэ Гарринчи. 04:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Хесус Веленсуэла (Венесуэла)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Источник — Sport.ua

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