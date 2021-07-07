Аргентина
1 : 1
Колумбия
07.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лионель МЕССИ: «Местами было тяжело, но наш вратарь феноменален»

Лидер сборной Аргентины рад выходу в финал

  • 07.07.2021 08:04
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Лионель МЕССИ: «Местами было тяжело, но наш вратарь феноменален»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/2 финала Кубка Америки 2021 сборная Аргентины обыграла Колумбию по пенальти (1:1, пен – 3:2). Капитан сборной Аргентины Лео Месси прокомментировал этот результат и похвалил вратаря команды Эмилиано Мартинеса, который отбил три пенальти в серии.

«Местами становилось тяжело. Но у нас есть Эми, который является феноменальным голкипером. Мы верили в него.

Мы достигли цели сыграть во всех матчах и теперь идём в финал.

Сегодня было очень тяжело, но мы заслужили победу, потому что очень ее хотели», - сказал Месси.

В финале Аргентина сыграет с Бразилией. Матч состоится в ночь на 11 июля в 03:00 по Киеву.

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Источник — Twitter

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