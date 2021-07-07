В матче 1/2 финала Кубка Америки 2021 сборная Аргентины победила Колумбию по пенальти (1:1, пен – 3:2).
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
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Источник — Sport.ua
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