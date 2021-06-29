Кубок Америки. Месси оформил дубль+пас, Аргентина победила

В заключительном туре группового этапа Кубка Америки в группе А состоялось два матча.
Аргентина одержала уверенную победу над Боливией. Дубль и голевую передачу оформил Лионель Месси. В другом матче Уругвай благодаря голу от Эдинсона Кавани победил Парагвай.
Таким образом, сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места, набрав 10 очков. Также в 1/4 финала из группы A вышли Уругвай (7), Парагвай (6) и «Чили» (5). Боливия заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка, и завершила участие в турнире.
Кубок Америки. Группа А. 5-й тур
Боливия - Аргентина - 1:4
Голы Сааведра, 60 – Гомес, 6, Месси, 33(пен), 42, Мартинес, 65.
Уругвай – Парагвай – 1:0
Гол: Кавани, 21 (пен).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.