Уругвай
1 : 0
Парагвай
29.06.2021, FT

Кубок Америки. Месси оформил дубль+пас, Аргентина победила

В другом матче Уругвай минимально обыграл Парагвай

  • 29.06.2021 05:22
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Кубок Америки. Месси оформил дубль+пас, Аргентина победила
© Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном туре группового этапа Кубка Америки в группе А состоялось два матча.

Аргентина одержала уверенную победу над Боливией. Дубль и голевую передачу оформил Лионель Месси. В другом матче Уругвай благодаря голу от Эдинсона Кавани победил Парагвай.

Таким образом, сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места, набрав 10 очков. Также в 1/4 финала из группы A вышли Уругвай (7), Парагвай (6) и «Чили» (5). Боливия заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка, и завершила участие в турнире.

Кубок Америки. Группа А. 5-й тур

Боливия - Аргентина - 1:4
Голы Сааведра, 60 – Гомес, 6, Месси, 33(пен), 42, Мартинес, 65. 

Уругвай – Парагвай – 1:0 
Гол: Кавани, 21 (пен).

Кубок Америки-2021: расписание, анонсы и результаты

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Источник — Sport.ua

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