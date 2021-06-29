В матче группового раунда Кубка Америки сборная Аргентины выиграла у национальной команды Боливии со счетом 4:1.
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрвин Сааведра (Боливия).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
|33'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Аргентина).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Аргентина).
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Источник — MEGOGO
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