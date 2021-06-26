Боливия – Аргентина. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч Копа Америка

  • 26.06.2021 07:14
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Боливия – Аргентина. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Копа Америка Боливия – Аргентина.

«На этом Копа Америка Аргентина после ничьи с Чили (1:1) выиграла у Уругвая (1:0) и Парагвая (1:0). Боливия уступила во всех трех матчах Парагваю (1:3), Чили (0:1) и Уругваю (0:2). В группе А команды находятся по разные полюса турнирной таблицы. Аргентинцы с 7 очками лидируют, а боливийцы с нулем идут на последнем, пятом месте.

43 раза встречались между собой соперники (29 побед Аргентины, 7 викторий Боливии и 7 ничьих). По голам Аргентина превосходит Боливию в два раза – 72 против 36! В плане статистики команды играют очень интересно. В 2009 году Боливия победила Аргентину со счетом 6:1! Затем соперники три матча кряду сыграли вничью 1:1. А после этого аргентинцы выиграли всухую четыре встречи кряду (5:0, 7:0, 3:0 и 2:0). Затем в 2017 году Боливия снова победила со счетом 2:0. Но в 2020 году в рамках отбора чемпионата мира 2022 аргентинцы выиграли встречу на выезде со счетом 1:2.

Боливия такая средняя сборная в Южной Америке. Думаю, Аргентина не должна иметь проблем с боливийцами. Я думаю, сборная Аргентины легко обыграет Боливию в два гола разницы», – сказал Бартулович.

Матч Боливия – Аргентина состоится 29 июня. Начало встречи – в 03:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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