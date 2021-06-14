В пятницу, 18 июня, в 03:00 по киевскому времени в бразильском городе Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян» прозвучит стартовый свисток матча Кубка Америки-2021 между национальными сборными Бразилии и Перу.
Сборная Бразилии
«Желто-зеленые» второй раз подряд принимают Кубок Америки. Произошло это из-за того, что Колумбия и Аргентина отказались от проведения. Розыгрыш могли и вовсе отменить, ведь в прошлом году он уже был перенесен из-за пандемии коронавируса, но, к счастью, континентальное первенство все же состоялось.
В матче-открытии Бразилия разгромила Венесуэлу со счетом 3:0. Кроме вышеупомянутых Перу и венесуэльцев в группе В вместе с бразильцами находятся Колумбия и Эквадор. Четыре из пяти команд выйдут в плей-офф, там-то и начнется самое интересное.
Сборная Перу
Для команды аргентинского специалиста Рикардо Гареки это будет первый матч на нынешнем Кубке Америки, поскольку в группах из-за отказов приглашенных Катара и Австралии оказалось нечетное число команд – по пять. В 2019 году перуанцы заняли высокое второе место в Кубке Америки, проиграв в финале как раз Бразилии (1:3). Так что в предстоящем матче они попытаются взять реванш.
В целом же сборная Перу является достаточно сильной командой с яркой историей. В ХХ веке она дважды становилась чемпионом Америки, однако на чемпионатах мира весомых успехов не добивалась. На Мундиале 2018 года в России «Инки» завершили борьбу после группового раунда, на котором заняли третье место, одержав одну победу и потерпев два поражения.
Ориентировочные составы
Бразилия: Эдерсон – Данило, Милитао, Маркиньос, Алекс Сандро, Каземиро, Фред, Габриэл Жезус, Ришарлисон, Фирмино, Неймар.
Перу: Галлесе – Адвинкула, Абрам, Сантамария, Лопез, Аквино, Тапия, Карильо, Куэва, Лападула, Гуэррейро.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Бразилия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.
18 июня, пятница
|Бразилия – Перу
|Рио-де-Жанейро. Стадион «Энженьян». 03:00
|ТВ-трансляции в Украине не будет
|Прогноз Sport.ua — 3:0
Денис Шаховец, Sport.ua
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