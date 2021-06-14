Бразилия – Перу. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки

«Инки» попытаются взять реванш за поражение в финале предыдущего розыгрыша

  • 14.06.2021 15:00
  • 93 просмотра
  • 0 комментариев
Бразилия – Перу. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 18 июня, в 03:00 по киевскому времени в бразильском городе Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян» прозвучит стартовый свисток матча Кубка Америки-2021 между национальными сборными Бразилии и Перу.

Сборная Бразилии

«Желто-зеленые» второй раз подряд принимают Кубок Америки. Произошло это из-за того, что Колумбия и Аргентина отказались от проведения. Розыгрыш могли и вовсе отменить, ведь в прошлом году он уже был перенесен из-за пандемии коронавируса, но, к счастью, континентальное первенство все же состоялось.

В матче-открытии Бразилия разгромила Венесуэлу со счетом 3:0. Кроме вышеупомянутых Перу и венесуэльцев в группе В вместе с бразильцами находятся Колумбия и Эквадор. Четыре из пяти команд выйдут в плей-офф, там-то и начнется самое интересное.

Сборная Перу

Для команды аргентинского специалиста Рикардо Гареки это будет первый матч на нынешнем Кубке Америки, поскольку в группах из-за отказов приглашенных Катара и Австралии оказалось нечетное число команд – по пять. В 2019 году перуанцы заняли высокое второе место в Кубке Америки, проиграв в финале как раз Бразилии (1:3). Так что в предстоящем матче они попытаются взять реванш.

В целом же сборная Перу является достаточно сильной командой с яркой историей. В ХХ веке она дважды становилась чемпионом Америки, однако на чемпионатах мира весомых успехов не добивалась. На Мундиале 2018 года в России «Инки» завершили борьбу после группового раунда, на котором заняли третье место, одержав одну победу и потерпев два поражения.

Ориентировочные составы

Бразилия: Эдерсон – Данило, Милитао, Маркиньос, Алекс Сандро, Каземиро, Фред, Габриэл Жезус, Ришарлисон, Фирмино, Неймар.

Перу: Галлесе – Адвинкула, Абрам, Сантамария, Лопез, Аквино, Тапия, Карильо, Куэва, Лападула, Гуэррейро.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Бразилия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.

18 июня, пятница

Бразилия – Перу
Рио-де-Жанейро. Стадион «Энженьян». 03:00
ТВ-трансляции в Украине не будет
Прогноз Sport.ua — 3:0
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности