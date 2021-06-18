Бразилия — Перу — 4:0. Видео голов и обзор матча

В четверг, 17 июня, состоялся очередной поединок Кубка Америки, в котором сборная Бразилии разгромила Перу со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Бразилия — Перу — 4:0
Голы: Сандро, 12, Неймар, 68, Рибейро, 89, Ришарлисон, 90
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Источник — Sport.ua
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