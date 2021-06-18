Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

Сборная Бразилии разгромила национальную команду Перу со счетом 4:0 в поединке второго тура группового раунда Кубка Америки.
Авторами голов стали Алекс Сандро, Неймар, Эвертон Рибейро и Ришарлисон.
Кубок Америки. Группа B. 2-й тур
Бразилия – Перу – 4:0
Голы: Сандро, 12. Неймар, 68. Рибейро, 89. Ришарлисон, 90.
Бразилия набрала шесть очков в стартовых двух турах и возглавляет группу B. Перу с нулем баллов располагается на пятой строчке.
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Источник — Sport.ua
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