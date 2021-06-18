Бразилия
4 : 0
Перу
18.06.2021, FT

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

Хозяева турнира отгрузили в ворота соперников четыре мяча

  • 18.06.2021 05:00
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Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бразилии разгромила национальную команду Перу со счетом 4:0 в поединке второго тура группового раунда Кубка Америки.

Авторами голов стали Алекс Сандро, Неймар, Эвертон Рибейро и Ришарлисон. 

Кубок Америки. Группа B. 2-й тур

Бразилия – Перу – 4:0
Голы: Сандро, 12. Неймар, 68. Рибейро, 89. Ришарлисон, 90.

Бразилия набрала шесть очков в стартовых двух турах и возглавляет группу B. Перу с нулем баллов располагается на пятой строчке.

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Источник — Sport.ua

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