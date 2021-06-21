Сборная Перу выиграла у Колумбии на Кубке Америки

В матче третьего тура группового этапа Кубка Америки сборная Перу выиграла у Колумбии со счетом 2:1.

В составе перуанцев отличился Серхио Пенья, кроме того, автоголом отметился колумбиец Йерри Мина. За Колумбию забил Мигель Борха.

Кубок Америки. Группа B. 3-й тур

Колумбия – Перу – 1:2

Голы: Борха, 53 (с пенальти). – Пенья, 17. Мина, 64.

Перуанцы набрали 3 очка после 2 сыгранных матчей и занимают третье место в группе В. Колумбийцы с 4 очками после 3 туров остаются на второй позиции.

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