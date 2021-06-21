Сборная Перу выиграла у Колумбии на Кубке Америки

В матче третьего тура группового этапа Кубка Америки сборная Перу выиграла у Колумбии со счетом 2:1.
В составе перуанцев отличился Серхио Пенья, кроме того, автоголом отметился колумбиец Йерри Мина. За Колумбию забил Мигель Борха.
Кубок Америки. Группа B. 3-й тур
Колумбия – Перу – 1:2
Голы: Борха, 53 (с пенальти). – Пенья, 17. Мина, 64.
Перуанцы набрали 3 очка после 2 сыгранных матчей и занимают третье место в группе В. Колумбийцы с 4 очками после 3 туров остаются на второй позиции.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.