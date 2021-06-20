Колумбия - Перу. Прогноз и анонс на матч Копа Америка

Матч группового этапа Кубка Америки

  • 20.06.2021 11:27
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Колумбия - Перу. Прогноз и анонс на матч Копа Америка
© twitter.com/fcfseleccioncol

Старт сборной Колумбии на Копа Америка-2021 можно одновременно назвать как успешным, так и не очень. После двух туров команда набрала 4 очка, сумев обыграть Эквадор и сыграв вничью с Венесуэлой. Учитывая, что из группы в пять сборных дальше выйдет топ-4, то колумбийцы имеют шансы заранее решить задачу.

Проблема в том, что Колумбия, имея интересный и атакующий состав, забила всего 1 гол Эквадору, а с Венесуэлой команда сыграла по нулям. Не исключено, что такая ситуация в атаке связана с отсутсвием Хамеса Родригеса. Атакующий хавбек пропустил концовку сезона в «Эвертоне» из-за травмы и после медобследования был вычеркнут из списка на Копа Америка.

Впрочем, и без него у Колумбии есть Луис Муриэль, Хуан Куадрадо, Дуван Сапата, Эдван Кардона и другие.

Следующим соперником Колумбии будет Перу, которая является аутсайдером группы B. Однако по поводу Перу еще рано делать выводы, так как в первом туре команда проиграла фавориту Бразилии. В составе перуанцев интересно посмотреть на форварда Джанлуку Лападулу. Итальянец в конце прошлого года получил право выступать за Перу и теперь защищает цвета этой сборной.

Любопытно, что Перу до старта Копа Америка выиграл у Эквадора в квалификации ЧМ-2022, а до того национальная команда проиграла в четырех кряду встречах.

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21 июня, понедельник

Колумбия - Перу
Гояния. Начало в 03:00
Трансляция на Megogo
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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