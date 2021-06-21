Сборная Перу обыграла команду Колумбии в групповом этапе Кубка Америки. Игра завершилась со счетом 2:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|65'
|ГОЛ ! Автогол забил Ерри Мина (Перу).
|53'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мигель Анхель Борха (Колумбия).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхио Пенья (Перу).
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Источник — Sport.ua
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