Боливия
0 : 2
Уругвай
25.06.2021, FT

Уругвай выиграл у Боливии и вышел в плей-офф Кубка Америки

Боливийцы потеряли шансы продолжить выступление после группового этапа

  • 25.06.2021 02:01
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Уругвай выиграл у Боливии и вышел в плей-офф Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура группового раунда Кубка Америки сборная Уругвая выиграла у национальной команды Боливии со счетом 2:0.

На 40-й минуте голкипер боливийцев Карлос Лампе отличился автоголом. Во втором тайме гол забил Эдинсон Кавани.

Кубок Америки. Группа А. 4-й тур

Боливия – Уругвай – 0:2
Голы: Лампе, 40. Кавани, 79.

Благодаря этой победе Уругвай, набрав 4 очка, досрочно вышел в плей-офф, а Боливия потеряла шансы продолжить выступление после группового этапа.

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Источник — Sport.ua

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