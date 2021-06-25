Уругвай выиграл у Боливии и вышел в плей-офф Кубка Америки

В матче четвертого тура группового раунда Кубка Америки сборная Уругвая выиграла у национальной команды Боливии со счетом 2:0.
На 40-й минуте голкипер боливийцев Карлос Лампе отличился автоголом. Во втором тайме гол забил Эдинсон Кавани.
Кубок Америки. Группа А. 4-й тур
Боливия – Уругвай – 0:2
Голы: Лампе, 40. Кавани, 79.
Благодаря этой победе Уругвай, набрав 4 очка, досрочно вышел в плей-офф, а Боливия потеряла шансы продолжить выступление после группового этапа.
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Источник — Sport.ua
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