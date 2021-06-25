В матче четвертого тура группового раунда Кубка Америки сборная Уругвая выиграла у национальной команды Боливии со счетом 2:0.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Уругвай).
|40'
|ГОЛ ! Автогол забил Jairo Quinteros (Уругвай).
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Источник — Sport.ua
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