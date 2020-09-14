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15.09.2020 20:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – АЗ Алкмаар. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 14.09.2020 19:26
  • 701 просмотр
  • 2 комментария
Динамо – АЗ Алкмаар. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/DynamoKyiv

Во вторник, 15-го сентября, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся киевское «Динамо» и «АЗ» из Алкмаара. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 20:00.

Команда Мирчи Луческу перед ответственным противостоянием допустила потерю очков в национальном первенстве, сыграв в безголевую ничью с черниговской «Десной». «АЗ» в минувший уик-энд должен был проводить встречу со «Зволле» в рамках первого тура чемпионата Нидерландов, но этот матч был перенесен для того, чтобы «фермеры» как можно лучше подготовились к киевскому поединку. Это обстоятельство свидетельствует о серьезности намерений команды Арне Слота, которая собирается увезти из столицы Украины путевку в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Турнирные пути «Динамо» и «АЗ» ранее пересекались в групповом турнире Лиги Европы сезона 2010/2011. Тогда киевляне дважды обыграли голландский клуб. В Алкмааре «бело-синие» одержали победу со счетом 2:1 (голы у киевлян забили Милевский и Хачериди), а в Киеве выиграли со счетом 2:0 (дубль в свой актив записал Милевский). Примечательно, что в тех поединках принимали участие Огнен Вукоевич и Олег Гусев, которые сейчас входят в тренерский штаб киевского клуба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «АЗ».

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча квалификации Лиги чемпионов между командами Динамо и АЗ Алкмаар, который пройдет 15 сентября в Киеве.
    • 6.04% (9)
      1. Крупная победа Динамо
    • 53.69% (80)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 8.05% (12)
      3. Победа Динамо по пенальти
    • 3.36% (5)
      4. Победа АЗ Алкмаар по пенальти
    • 20.81% (31)
      5. Минимальная победа АЗ Алкмаар
    • 8.05% (12)
      6. Крупная победа АЗ Алкмаар
    Результаты опроса Проголосовали — 149
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Комментарии
    vasya_sachko
    online
      vasya_sachko, 14.09.2020 20:10
    0
    vasya_sachko, 14.09.2020 20:09
    Кто скажет почему нету на 2+2? Обещали же что будут показывать
    Ахахах, завтра же играют, точно
    Ссылка
    vasya_sachko
    online
      vasya_sachko, 14.09.2020 20:09
    0
    Кто скажет почему нету на 2+2? Обещали же что будут показывать
    Ссылка
    vasya_sachko
    online
      vasya_sachko, 14.09.2020 20:10
    0
    vasya_sachko, 14.09.2020 20:09
    Кто скажет почему нету на 2+2? Обещали же что будут показывать
    Ахахах, завтра же играют, точно
    Ссылка
    vasya_sachko
    online
      vasya_sachko, 14.09.2020 20:09
    0
    Кто скажет почему нету на 2+2? Обещали же что будут показывать
    Ссылка
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